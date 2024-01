Student krijgt zoutzuur op haar hand in laboratorium van Fontys

Een student heeft woensdagochtend zoutzuur op haar hand gekregen bij een ongeluk in het laboratoriumgebouw van Fontys, op hetzelfde terrein als de TU in Eindhoven. De student was aan het werk met een flesje zoutzuur toen het misging.

Aanvankelijk meldde een woordvoerder van Fontys dat het zoutzuur in de mond van de student terecht was gekomen, maar dat bleek later niet het geval. Er kwam een druppeltje zoutzuur op de hand van de student terecht, waarna ze haar hand terugtrok uit de beschermende zuurkast waarin ze met het zoutzuur werkte.

"Omdat de hand in de zuurkast is geweest, kan er ook damp vrijkomen. Ze wist niet meer of ze dat had ingeademd, daarom hebben we 112 gebeld", verduidelijkt een woordvoerder van Fontys.

De gevolgen lijken mee te vallen, zegt de woordvoerder. De student is zelf naar het ziekenhuis gegaan. Daar wordt ze verder onderzocht 'om zaken uit te sluiten'.

Zoutzuur is een zeer bijtend en agressief zuur en kan zorgen voor ernstige brandwonden.