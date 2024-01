Deze jonge student doet schaken 'erbij' en zit nu op het grootste toernooi

Max Warmerdam (23) is één van de drie Nederlanders die deze weken meedoet bij de Masters van het Tata Steel Chess Tournament, wat ook wel wordt gezien als het ‘Wimbledon van het schaken’. De Tilburgse student Economie is in tegenstelling tot veel anderen geen fullprof. “Dat was me misschien al wel gelukt als ik eerder serieus met schaken was begonnen.”

De wereldtoppers in het schaken zijn fullprof en hoeven zich geen zorgen te maken over geld. Max staat 112e op de wereldranglijst, maar richt zich niet alleen op de sport. Als Economie-student zit hij vaak met zijn neus in de boeken. “Ik had voor de kerstvakantie tentamens, toen zat ik dagenlang opgesloten in de bibliotheek. Tijdens de vakantie en de weken daarna kon ik me voorbereiden op het schaaktoernooi, dus voor mijn doen heb ik er veel tijd in geïnvesteerd."

In de toekomst sluit Max niet uit dat hij zich volledig richt op de sport. “Momenteel ben ik tevreden met de combinatie studie en schaken. Ik hoop over anderhalf jaar mijn bachelor af te ronden en start dan met een master. Daarna beslis ik wat ik ga doen: een maatschappelijke carrière of profschaker.”

In het schaken is de Tilburgse student een laatbloeier, al leerde hij op 5-jarige leeftijd al de regels van zijn vader en kreeg hij schaakles op de basisschool. "Op mijn 12e stopte ik met handballen en ben ik meer tijd gaan besteden aan schaken. Op mijn 20ste kreeg ik de titel grootmeester. Dat lijkt jong, maar veel van de huidige wereldtoppers waren dat al ergens rond hun 14e. Ten opzichte van hen loop ik dus jaren achter.”