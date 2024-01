Grote reddingsactie voor kat op een eilandje (die alweer thuis zit)

De Dierenambulance en het reddingsteam van de Tilburgse brandweer kwamen dinsdagavond in actie om een kat te redden. Het beestje had zich verschanst op een eilandje in de vijver aan het Quirijnstokpark. Met man en macht werd naar de kat gezocht. Tevergeefs.

Het was een enorm karwei: brandweerlieden waden door het ijskoude water, tussen de ijsschotsen door naar het eilandje waar de kat zou zitten. Gewapend met een mandje om het beestje in te vangen en weer veilig aan vasteland te krijgen. Eenmaal op het eilandje kwam er zelfs een warmtebeeldcamera aan te pas om het beestje te traceren. Tevergeefs, het dier werd niet gevonden.

Uiteindelijk kon de officier van dienst van de brandweer niet anders dan besluiten in te pakken en terug te keren naar de kazerne.

Een dag later zou de zoektocht worden voortgezet. Maar: dat bleek niet nodig. Het beestje had zich na een dag afwezigheid zelf alweer bij het baasje gemeld. Of de kat in het mandje heerlijk lag te spinnen, kon een woordvoerder van de Dierenambulance niet zeggen.

Ook de eigenaresse is blij dat haar kat Boa weer terug is. "Boa loopt nooit weg, Ik was wel erg verdrietig dat hij er vandoor was gegaan. Toen de brandweerlieden ingepakt en weer weg waren kwam hij gelukkig aangerend. Ik denk dat hij het toch heeft aangedurfd om over het ijs aan de kant te komen."