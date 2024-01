Froukje leeft na 25 jaar nog altijd voort als voorbeeld van zinloos geweld

"Als ze niet op de verkeerde plek op de verkeerde tijd was geweest, was ze nu misschien wel dierenarts geweest. Ze was heel erg begaan met dieren." Lieke Schuitmaker spreekt liefdevol over haar bijna zes jaar jongere zusje. In de nacht van 9 op 10 januari 1999 werd Froukje Schuitmaker uit Sleeuwijk in haar hoofd geraakt toen twee broers hun pistool leegschoten op café Bacchus in Gorinchem. "Ze mag niet vergeten worden."

Samen met Marianne Roza en Inge van Boxtel uit Gorinchem stond Froukje om half twee bij de garderobe van het café om haar jas op te halen. Twee Turkse broers Fuat en Zaïm Ö. waren na een ruzie buitengezet en keerden terug met een pistool. Ze schoten twaalf kogels door de dichte voordeur, waarachter de garderobe zich bevond. Marianne overleed ter plaatse, Inge raakte gewond aan haar schouder en Froukje raakte door een kogel in haar hoofd in een coma.

"Om half vijf 's nachts hadden we in Sleeuwijk de politie op de stoep. En dan beland je in een heel rare film. Froukje was overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht en daar zijn mijn ouders, broer en ik heengereden. Daar bleek dat er te veel schade in haar hoofd was en dat wij Froukje moesten laten gaan", vertelt Lieke. Een dag later overleed haar zusje.

"Je moet dan ineens heel veel beslissingen nemen en een begrafenis regelen. Door de landelijke media-aandacht bleven thuis de brieven binnenstromen en probeerden journalisten met ons in contact te komen", weet Lieke nog. "Slachtofferhulp schermde ons goed af, maar ook de gemeenschap in Sleeuwijk stond om ons heen. Zo trok de overbuurvrouw bij ons in die het huishouden ging managen en het lokale restaurant kwam eten brengen. Ik heb die steun vanuit de gemeenschap als heel warm ervaren en dat draagt je ook."

"Die zaterdag hebben we Froukje begraven en 's avonds was er in Gorinchem een stille tocht, waar 25.000 mensen uit het hele land aan meeliepen. Wij zelf ook."