Brand in een parkeergarage is lastig te blussen en dit is hoe dat komt

Tientallen brandweermensen bestrijden sinds woensdagochtend een enorme brand in een parkeergarage onder appartementencomplex Velderwoude aan de Haverleij in Den Bosch. Die ontstond nadat een man onwel werd en met zijn auto tegen een muur in de garage botste. Het blussen van een brand in zo’n parkeergarage is een moeilijke operatie, legt Marcel Koene van Brandweer Nederland uit. "De rook en hitte kunnen nergens heen."

Koene is een expert op het gebied van brandveiligheid in parkeergarages. De brandweerman heeft al heel wat parkeergarages beoordeeld op brandveiligheid. Hij legt uit dat de brandweer voorzichtig te werk moet gaan bij een parkeergaragebrand: "Er komen gevaarlijke en giftige stoffen vrij, zoals bij elke brand. Maar de rook en hitte kunnen nergens heen." De kleding van de brandweer biedt bescherming, maar die is niet eindeloos. "De kleding is niet lang bestand tegen die giftige stoffen. Na een halfuur dringt het door je pak en door je huid heen."

"Wachten tot een auto is uitgebrand."

En al zouden de pakken genoeg bescherming bieden tegen de giftige stoffen en de hitte, dan zou de brandweer de garage in Den Bosch nog niet binnen kunnen. Delen van de constructie, zoals stukken beton en metaal, zouden los kunnen raken en naar beneden kunnen vallen. "In het slechtste geval moet je dus wachten tot een wagen is uitgebrand tot je naar binnen kan", zegt Koene. Eén autobrand duurt volgens Koene gemiddeld zo’n halfuur. In het geval van de brand in Den Bosch hebben tientallen auto’s vlam gevat. Hoe meer auto’s in zo’n garage staan, hoe groter de kans op brand.

"Een installatie kan de brand blussen of onder controle houden."

Sinds 1 januari is een automatische blusinstallatie verplicht in een parkeergarage onder nieuwbouwappartementen. Zo’n installatie was er in het geval van het complex uit 2001 in Den Bosch niet, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Of er zo’n automatische blusinstallatie moet hangen, is dan nog van veel factoren afhankelijk. "Het geldt voor parkeergarages die groter zijn dan duizend vierkante meter. De gemiddelde parkeergarage onder een woongebouw haalt dat niet. Het is eigenlijk een gat in de regelgeving", vindt Koene. Een blusinstallatie kan erger voorkomen. "Vaak kan zo'n installatie de brand blussen. En als dat niet lukt blijft de situatie in ieder geval onder controle", legt Koene uit. Naast een blussysteem zijn er nog meer maatregelen die branden kunnen voorkomen of vertragen. "Je kunt bijvoorbeeld om de vier auto’s een brandwerende scheiding maken, zodat het vuur niet verder kan. Maar dan kan het weer ten koste gaan van het veiligheidsgevoel, omdat je dan geen overzicht meer hebt over de hele parkeergarage", zegt Koene.

"Een accu van een elektrische auto kan tot 74 uur branden."

Of er elektrische auto’s in de garage in Den Bosch stonden, is volgens de Veiligheidsregio nog niet duidelijk. Wel ziet Koene dat die auto’s voor grotere problemen zorgen als ze branden in een parkeergarage. "Een accu van een elektrische auto kan tot 74 uur branden, zegt de brandexpert. “Zo’n auto moet in een dompelbak. Als een elektrische auto op straat brandt, is dat minder erg. Maar in een parkeergarage is dat moeilijk." Bewoners moesten woensdagochtend snel hun huizen uit door de brand: