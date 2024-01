Tonnen aan betonnen platen schuiven van vrachtwagen op de weg

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Volgende 1/5 35.000 kilo beton schuift van vrachtwagen

Een vrachtwagen is woensdagmiddag zijn lading verloren op een kruising aan de Burgemeester Letschertweg (N260) in Tilburg. De betonnen platen van in totaal zo'n 35.000 kilo schoven van de wagen af. Niemand raakte gewond.