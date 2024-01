Flitscamera's bij spoorwegovergangen: 'nog gauw' oversteken wordt bestraft

Nog even langs de dalende spoorbomen rijden, terwijl de rode lichten van de spoorwegovergang al knipperen. Dat 'geintje' gaat weggebruikers binnenkort veel geld kosten. ProRail wil bij 40 overwegen door heel het land flitscamera's plaatsen. Ook bij meerdere overwegen in onze provincie.

"De 40 locaties zijn nog niet definitief", zegt een woordvoerder van ProRail. "In de provincie Brabant hopen we, als alle gemeenten willen meewerken, bij overwegen in Boxtel, Oisterwijk, Rosmalen, Rijen en Vught flitspalen neer te zetten."

Het uitschrijven van boetes is niet het doel, legt regiodirecteur bij ProRail Harro Homan uit: “Het negeren van de spoorweginstallatie leidt tot levensgevaarlijke situaties. We weten dat flitscamera’s dan werken: bij een eerdere proef in Hilversum is na een half jaar het aantal overtredingen met 50 procent afgenomen. Daar doen we het voor. De camera’s zorgen ervoor dat mensen hun gedrag veranderen. Zo wordt het spoor en de weg veiliger.”

Voor de overwegen zijn speciale camera’s nodig, die de afgelopen periode in Hilversum en Bunnik zijn getest. Wanneer de eerste flitscamera in Noord-Brabant werkt, is nog niet bekend.

Er zijn geregeld levensgevaarlijke situaties bij spoorwegovergangen in Brabant: