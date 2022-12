Het is levensgevaarlijk en tóch schieten we nog gauw onder de slagboom door

Waarom proberen we bij een spoorwegovergang tóch nog snel de overkant te halen, ook al gaan de slagbomen al omlaag en is het een levensgevaarlijke actie? Haast, heel veel haast, is vaak de oorzaak van zulk gedrag in het verkeer, denkt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Lobke Kapteijns Geschreven door

In Helmond reed een automobilist deze week de 14-jarige Sam aan terwijl hij naar school fietste. De automobilist dacht nog snel even onder de slagboom door te rijden, terwijl er al een trein aankwam. Sam had de auto niet verwacht, want de slagbomen gingen omlaag, en werd vol geschept.

"We overschatten ons eigen handelen, denken dat we wel snel genoeg zijn."

Uit cijfers blijkt dat er elke twee dagen wel een ongeluk of een bijna-ongeluk gebeurt op de Nederlandse spoorwegen. “Gebrek aan geduld, het gevoel hebben dat je geen tijd te verliezen hebt en dan óók nog de sigaar zijn omdat de slagbomen op dat moment omlaag gaan. Die combinatie zorgt ervoor dat we niet even kunnen wachten”, stelt verkeerspsycholoog Tertoolen. En: wij mensen denken ook vaak dat óns niets zal overkomen. “We overschatten ons eigen handelen in zo’n situatie. We denken dat we snel genoeg zijn. Of we gaan ervanuit dat die slagbomen wel zo zijn afgesteld dat je er nog makkelijk onderdoor kunt. Zonder stil te staan bij de gruwelijke gevolgen als het misgaat.” ProRail nam al maatregelen om het spoor veiliger te maken: meer toezicht, overwegen opheffen en er werden hekken geplaatst. “Toch zien we een stijging in het aantal incidenten en dat heeft met gedrag te maken”, zei ook John Voppen, de CEO van ProRail, al eerder.

"Het deel van het brein dat risico's inschat, is past rond 25 jaar ontwikkeld.”

Het zijn vooral jongeren die het gevaar opzoeken, maakt de spoorbeheerder op uit camerabeelden en uit meldingen van omstanders. Volgens Tertoolen is dat te verklaren. “Het deel van het brein waarmee we risico’s inschatten, is pas rond je 25e levensjaar volledig ontwikkeld. Jongeren zoeken tot die tijd meer de grenzen op.” ProRail is in september gestart met een campagne om juist jongeren te bereiken. Volgens Tertoolen is het belangrijk dat deze doelgroep wordt aangesproken door jongeren. “Leg de nadruk op het gewenste gedrag en niet op alles wat er mis kan gaan. Je kunt beter zeggen dat wachten niet zo erg is, dan dat je ze de gevolgen van een ongeluk laat zien. Daar zijn ze niet gevoelig voor, want ze denken toch dat het ze niet overkomt.” ProRail is in september met een campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de gevaren bij het spoor.