Man die Sam (14) schepte bij spoorwegovergang meldt zich: 'Veel spijt'

De 25-jarige man die woensdagochtend in Helmond de 14-jarige Sam schepte, heeft zich later op de dag alsnog gemeld bij de vader van Sam. In eerste instantie was hij doorgereden, toen de tiener aangaf in orde te zijn.

Sven de Laet Geschreven door

Wie de beelden ziet van de harde botsing, vraagt zich af hoe Sam het er met een bult op zijn hoofd en wat blauwe plekken vanaf heeft gebracht. Hij was samen met drie vrienden op weg naar school, toen op de kruising van de Mierloseweg en Hoofdstraat een auto nog snel onder de dalende spoorbomen probeerde door te komen. Met als gevolg de harde klap. Anton Kanzler, de vader van Sam, deelde de heftige beelden op Facebook in de hoop dat de bestuurder zich nog zou melden. "Je laat zo'n geschrokken jongen toch niet achter met een kapotte fiets", verzuchtte hij een paar uur na het ongeluk. "Dan vraag je toch of je iemand voor hem kunt bellen."

"Hij wilde graag in contact komen om het netjes op te lossen."

Het bericht op social media bereikte zijn doel. "Ik kreeg een berichtje op Facebook van iemand die zei dat hij de bestuurder was. Hij wilde graag in contact komen om het netjes op te lossen. Woensdagavond was hij hier al en hebben we een schadeformulier ingevuld." Wat Anton betreft, is het nu ook opgelost. "Natuurlijk had hij er veel spijt van. Hij gaf aan dat het zijn eerste werkdag was en nog had getwijfeld bij de spoorwegovergang. Hij was bang dat hij misschien op het spoor vast zou komen te zitten als hij nog zou remmen. Al is dat geen excuus." Toch is het al met al een goede afloop. "Het belangrijkste is uiteindelijk dat het goed gaat met Sam. Hij heeft alleen nog wat spierpijn."