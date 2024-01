Van Henny Huisman tot Bon Jovi: hier komen bekende carnavalskrakers vandaan

Voor je het weet is het weer carnaval, dus vliegen de carnavalsnummers je deze weken om de oren. Bekende namen als Lamme Frans en Veul Gère hebben afgelopen weken hun nieuwe nummers gelanceerd, waarbij die laatste samenwerkte met voormalig televisiester Henny Huisman. Zijn nummer ‘Met z’n allen’ is in een carnavalesk jasje gestoken en krijgt zo dus een tweede leven. En dat is het niet het enige carnavalsnummer dat z’n oorsprong in de (verre) geschiedenis kent.

Henny Huisman

Eerst over Met z’n allen van Henny Huisman. Het nummer werd jarenlang gebruikt als afsluiter van zijn Mini Playbackshow op RTL4. In 2001 werd het nummer door muziekgroep The Cooldown Café al gebruikt voor een eigentijdse versie, dit jaar is het de Tilburgse muziekgroep Veul Gère die het origineel van Henny Huisman onder handen neemt. Je hoort Carnavallen met z’n allen hieronder.

Vrij Dáánse!

Waar het bij het vorige nummer overduidelijk is dat om een eigentijdse carnavals-remake gaat, valt het bij Vrij Dáánse!, ook van Veul Gère, niet meteen op. We moeten dan ook ver terug in onze platenkast om het origineel te vinden. Het gaat om Dans les yeux d'Émilie van Joe Dassin uit 1978. Je moet wel een beetje liefhebber zijn van de Franse chanson wil je het nummer kennen, want in ons land haalde het nooit de hitlijsten.

Ons Moeder Zeej Nog

Niet alleen de nieuwe carnavalsplaatjes kennen een ouder origineel. Ook de bekendste Brabantse meezinger van de afgelopen jaren, Ons Moeder Zeej Nog van Jan Biggel, is muzikaal geïnspireerd op een al bestaand nummer. Het origineel heet To Whom It Concerns van Chris Andrews uit 1965.

Ferry de Roze Flamingo

Quim Barreiros. Voel je geen cultuurbarbaar als die naam je helemaal niks zegt. Quim is een accordeonspeler uit Portugal en met zijn A Outra inspireerde hij Barry Fest en Tim Schalkx voor Ferry de Roze Flamingo. Hieronder hoor je het origineel uit Portugal.

De Hut Verbouwen

Vieze Jack zocht voor zijn hit De Hut Verbouwen niet naar een onbekend bestaand deuntje, maar koos juist voor een wereldwijde nummer 1-hit van Bon Jovi. Omdat je Livin’ On A Prayer al wel kent, hieronder nog een keer de carnavalsvariant van Vieze Jack. Die dan ook weer is geremixt tot een hardstyle-variant. Luister zelf maar.

Handjes Handjes Bloemetjesgordijn

De 'moeder aller carnavalsremakes' is toch wel Handjes Handjes Bloemetjesgordijn van Lamme Frans. Dat de hele tekst knap is opgebouwd uit frases van andere bekende carnavalsnummers, hoor je meteen. Maar dat ook de bijbehorende klanken geleend zijn, wist je misschien nog niet. Het origineel heet Funiculì Funiculà en komt uit 1880. De bekendste uitvoering is van de Italiaanse operazanger Luciano Pavarotti.

