Man neergestoken in zijn huis in Oudenbosch, vrouw aangehouden

Een man is woensdagavond gewond geraakt nadat hij werd gestoken in zijn huis in Oudenbosch. Een vrouw is opgepakt. Volgens de politie gaat het om een conflict in relationele sfeer.