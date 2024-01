Ontsnapt paard botst op auto en overleeft het niet

Een paard is donderdagochtend op de Udensedijk in Mill op een auto gebotst. Het paard was iets verderop ontsnapt uit de wei. Het paard raakte ernstig gewond en werd door een dierenarts uit zijn lijden verlost.

Het paard was samen met een ander paard uit de wei ontsnapt. Dat andere paard raakte niet gewond en is inmiddels weer terecht. De automobilist raakte niet gewond. De weg is afgesloten voor verkeer.