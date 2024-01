Ellende in leerlingenvervoer blijft: 'Ouders en begeleiders moeten helpen'

Voor veel kinderen met zware gedragsproblemen in Breda zijn de busritten naar hun scholen binnen het speciaal onderwijs nog altijd een hel. Gemeente Breda wil dit beter maken door meer geschikte buschauffeurs in de busjes te laten rijden en zelfs ouders een begeleidende rol te geven.

Busjes die te laat komen en chauffeurs die schreeuwen tegen leerlingen of zelfs de bus induwen. Kinderen in de groep met de zwaarste problematieken maken nog altijd ingrijpende incidenten mee tijdens de busrit van en naar school. De inspanningen van de verantwoordelijke partijen, gemeente Breda en vervoerder Connexxion, hebben de problemen binnen het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs maar voor een deel opgelost. De wachtlijst is weg, maar de ellende niet. De problemen ontstonden afgelopen jaar bij de start van het nieuwe schooljaar. Kinderen werden te laat of helemaal niet opgehaald.

"Van de maatregelen is er voor ons niks terecht gekomen."

Zo komt de zoon van Hans Hellemons nog steeds vaak te laat de klas binnen. “Hij is vaak moe en kan zich niet voorbereiden op de les”, vertelt Hellemons. “Het is één groot drama. Voor ons is er niks van de maatregelen terecht gekomen.” Ook de kinderen van Paul Harmsen Paul Dielen vallen in de meest kwetsbare groep. Zij spraken vorige week tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis met raadsleden en de wethouder over het leerlingenvervoer. De zoon van Paul Harmsen krijgt therapie omdat ‘Connexxion verzaakt‘ en hij wil niet meer door met zijn leven. De zoon van Dielen heeft een geschiedenis met huiselijk geweld. Gemeente Breda zei in de bijeenkomst op het gemeentehuis dat de situatie voor een deel van de leerlingen is verbeterd. Een enquête onder ouders bevestigt dat: 55 procent geeft het leerlingenvervoer nu een voldoende. Eerder dit schooljaar was dat maar 14 procent.

"Kunnen niet in elke bus een begeleider laten meerijden."