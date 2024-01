Pakketbezorger gaat door het lint na botsing die hij zelf veroorzaakt

Een 32-jarige pakketbezorger uit Oosterhout is woensdagmiddag door het lint gegaan nadat hij zelf een botsing veroorzaakte in Tilburg. De andere bestuurder, een vrouw, werd op haar hoofd geslagen toen ze de schade wilde afhandelen. De man is aangehouden.

Het ging ’s middags iets voor twee uur mis op de Keizersveerlaan. De man reed daar in een bestelbus tegen de auto van de vrouw aan. Daarna reed de man van de bestelbus door. Hij stopte verderop om een pakket te bezorgen. De bestuurster van de auto liep op dat moment naar hem toe omdat ze de schadeafhandeling wilde regelen. De man wilde daar niet aan meewerken en sloeg de vrouw meerdere keren op haar hoofd. De vrouw viel. Omstanders schoten haar te hulp. De vrouw werd ter controle naar een ziekenhuis gebracht. Agenten troffen de man later op de Kijkduinlaan aan. Hij werd daar opgepakt.