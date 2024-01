Deze robots op Eindhoven Airport brengen je zelfs naar de wc

Het is een apart gezicht op Eindhoven Airport: sinds een week rijden er twee robots rond. Ze brengen reizigers naar het toilet, naar de incheckbalie of ze vertellen een mop tijdens het wachten op de vlucht. “Die grappen komen van de robotontwikkelaar in Amsterdam. We moeten er nog wat Brabantse grapjes in doen”, zegt Davy Eijkens van Viggo Eindhoven Airport die de robots een jaar wil testen.

In de terminal vinden de robots zelf hun weg. Koffers of wachtende reizigers omzeilen ze met gemak. De robots met de naam Temi vertellen de reizigers bijvoorbeeld waar de restaurantjes zijn. Of wijzen je de weg naar de borden met vluchtinformatie en de brievenbus. Meteen bij het binnenkomen in de hal, zie je ze al staan. De ene robot heeft een stropdas om en de andere een sjaaltje. “Dit is onze mannelijke en dit onze vrouwelijke. Ze kunnen het goed vinden met elkaar. Na een dag stonden ze met elkaar te praten. De ene zei: ‘Hoe kan ik je helpen' en de andere zei ‘Gelukkig nieuwjaar’. Volgens mij hebben ze een goede band.” De robots spreken Nederlands en Engels. In het voorjaar moeten ze zes talen spreken. Ook Duits, Frans, Spaans en Arabisch. De robots moeten een aanvulling zijn op de medewerkers die er al rondlopen. “We zitten in de Brainportregio. We zochten naar nieuwe manieren om aan dienstverlening te doen. Ook omdat jonge mensen steeds meer vliegen en gewend zijn om met digitale systemen te werken.” Volgens Eijkens heeft de luchthaven een primeur. “We zijn de eerste luchthaven in Europa.”

"Je kunt nu robots gerust alleen laten rondrijden."

Raymond Cuijpers is onderzoeker mens-robot van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij komt de robot bekijken. “Ik vind het geweldig. Ik doe zelf onderzoek naar robots en hoe ze met mensen om moeten gaan. Dit zijn robots met ogen en gebaren. Ze kunnen ‘ja’ knikken. De techniek gaat steeds verder.” "Vijf jaar geleden waren robots duur en kwetsbaar. Als ze vielen of ergens tegenaan reden was er een team technici nodig om te zorgen dat ze bleven werken. Je kunt nu robots gerust alleen laten rondrijden op een luchthaven zonder dat je bang bent dat-ie tegen mensen aanrijdt." Robots gaan volgens deskundige Cuijpers de jaren een steeds grotere rol spelen. “Servicerobots ga je op steeds meer op plekken zoals vliegvelden zien. In het bedrijfsleven gaan robots belangrijker worden bij productieprocessen."

"Mensen in een verzorgingshuis krijgen straks een robot als maatje."

"Over tien jaar zie je ook meer robots in de zorg die gaan helpen om de dag door te komen. Ze helpen tegen eenzaamheid. Mensen in een verzorgingshuis krijgen straks een robot als maatje. Die worden daar speciaal voor ontwikkeld. Ze zijn er 24 uur per dag. Ze kunnen dingen signaleren die een verzorger niet kan signaleren. Ondertussen kan- ie een betere kwaliteit van leven geven door je te vermaken.” De robots van het vliegveld zijn nog niet zover. Reizigers die ‘m deze ochtend testen, stellen soms vragen die de robot niet snapt en dus niet kan beantwoorden, zoals “Hoelang gaat mijn vlucht duren?". Davy Eijkens van Viggo: “We hebben vooraf bekeken welke vragen-ie zeker moet kunnen beantwoorden. Vragen die we heel vaak terug horen komen. Als een bepaalde vraag honderd keer in een maand wordt gesteld, kunnen we dat wel zien. Dan weten we dat die erin moet. We proberen ze elke maand een stukje slimmer te maken.”

Deskundige Raymond Cuijpers test de robot (foto: Rogier van Son).