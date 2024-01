Joost Prinsen (81) is ernstig ziek, maar: 'U bent nog niet van me af'

Joost Prinsen is ernstig ziek. In een column deelt de 81-jarige presentator en acteur dat hij blaaskanker heeft. Prinsen komt uit Vught.

De presentator heeft al jaren kanker in zijn blaas, maar sinds dit jaar zit de ziekte ook op andere plekken in zijn lichaam. "Al die jaren is het gelukt via poliklinische trucs hier en een chemospoelinkje daar de kanker in mijn blaas binnenboord te houden", schrijft Prinsen in het Noordhollands Dagblad.

"Afgelopen jaar begon die tumor met een kracht zich een weg naar buiten te banen." Prinsen, die jarenlang het programma Met het Mes op Tafel presenteerde, schreef in een eerdere column al over 'onderzoekjes' die hij steeds vaker moest ondergaan. "Een understatement helaas. Het waren operaties en PET-scans", schrijft hij. Met zo'n scan kan worden onderzocht of iemand kanker heeft.

Slechtnieuwsgesprekken

Prinsen heeft de laatste tijd 'slecht- en nog slechter nieuwsgesprekken' gevoerd met zijn omgeving. Inmiddels is hij doorverwezen naar het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. "Ik put er kracht uit om moedig voorwaarts te gaan. U bent nog niet van me af."