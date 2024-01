Vrouw rijdt 82-jarige man dood op zebrapad: 500 euro boete

Een 53-jarige vrouw uit Breda heeft 500 euro boete gekregen voor een dodelijk ongeluk in Breda. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Daarnaast krijgt ze een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden, die pas wordt uitgevoerd als ze nog eens in de fout gaat.

De vrouw reed op 28 oktober 2022 op de Zwijnsbergensestraat in Breda. Ze reed niet te hard, was niet met haar telefoon bezig en had ook geen drank of drugs gebruikt. Toch reed ze een 82-jarige man dood op een zebrapad. Ze had de man totaal niet gezien, terwijl er vrij zicht was.

En dat is ook gelijk het enige wat de rechtbank de vrouw verwijt. Ze deed alles goed, maar was in het donker blijkbaar te veel bezig met de rechterkant van de straat, waar op die donkere herfstavond veel blad lag. De rechtbank vindt dat de vrouw verantwoordelijk is voor het ongeluk, maar ‘iedere verkeersdeelnemer kan in een moment van onoplettendheid deze fout begaan’, zo is te lezen in het vonnis.

'Ik heb hem echt niet gezien'

Terwijl de vrouw goed naar de rechterkant van de weg keek, zag ze dus niet dat van links de 82-jarige man de weg overstak via een zebrapad. De man was de eerste weghelft al overgestoken en werd midden op de tweede weghelft door de vrouw aangereden.

"Ik heb hem echt niet gezien", verklaarde de vrouw tijdens de zitting. Ze merkte wel dat ze iets geraakt had, maar zag pas dat het een persoon was toen ze uitstapte. De man overleed kort daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De vrouw was zeer geëmotioneerd in de rechtbank. "Ik had hem moeten zien", zei ze steeds. Ze verontschuldigde zich bij de familie van het slachtoffer met wie ze al uitgebreid contact heeft gehad het afgelopen jaar. En die familie hoopt ook dat het goed gaat met de 53-jarige vrouw, ook al had ze hun vader moeten zien.

Boete is voldoende

De officier van justitie eiste een taakstraf van 150 uur, maar dat vond de rechtbank te veel. Een boete van 500 euro vond de rechtbank voldoende. Behalve dat de vrouw niet te hard reed en bijvoorbeeld geen drank op had, heeft ze een blanco strafblad en is ze meteen met de nabestaanden in gesprek gegaan. Ook heeft ze veel spijt en heeft het ongeluk ook op haar een grote impact.

Justitie eiste twee weken geleden ook dat de vrouw haar rijbewijs een jaar voorwaardelijk kwijt zou zijn, als ze weer de fout in gaat. Maar, ook dat vond de rechtbank te veel en bepaalde de voorwaardelijke rijontzegging op drie maanden.