Mathijs is 1.26 meter lang en haalde zijn tractorrijbewijs: 'Heel trots'

Een hele zoektocht was het voor de zestienjarige Mathijs Luijks uit Lepelstraat. Hij moest een rijschool vinden waar hij met zijn dwerggroei zijn trekkersrijbewijs kon halen. Een rijschoolhouder uit Roosendaal schoot te hulp en Mathijs haalde in speciaal aangepaste trekker zijn papiertje. "Je bent breder, zwaarder en langer dan een auto. Dat geeft een lekker gevoel."

Met een brede lach zit hij achter het stuur in de metershoge cabine. Mathijs Luijks dacht lang niet in de trekkersstoel terecht te kunnen komen. Mathijs is 1,26 meter lang en heeft dwerggroei. Met deze eigenschappen kwam hij niet in aanmerking voor het halen van het rijbewijs, was zijn gedachte. Tot rijschoolhouder Wim Luijten een trekker liet aanpassen en de deur voor Mathijs opende.

"We hadden direct zoiets van: we gaan hem helpen", zegt Beau Luijten van de rijschool. "We hebben hem boeken meegegeven om voor zijn theorie-examen te leren. Daarna volgde een rijtest met de trekker door het CBR, die over de rijbewijzen gaat. Dit waren dingen die eerst moesten gebeuren voordat we verder konden."