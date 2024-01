Tientallen ooievaars strijken neer op lantaarnpalen langs N261

Op de Midden-Brabantweg en de N261 richting Eindhoven zagen automobilisten donderdagmiddag tientallen ooievaars op lantaarnpalen neerstrijken. "Het was een prachtig gezicht", zegt taxichauffeur Wilma uit Bergeijk, die de vogels zag zitten.

Wilma reed dondermiddag een klant van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis naar Bergeijk, toen ze beiden gek opkeken van de ooievaars. "Op iedere lantaarnpaal zat er een. Links en rechts. Zo ver als je kon kijken. Het konden er wel 80 zijn!", zegt Wilma. "Echt bijzonder."

Er worden wel eens vaker veel ooievaars op een plek gespot, zoals afgelopen zomer in Lage Mierde. Honderden zaten er toen in een weiland. Aan het eind van de zomer trekken de vogels naar het zuiden. "Maar de route die ze nemen is elk jaar weer afwachten. Twee jaar geleden verzamelden ze zich bijvoorbeeld ten zuiden van Tilburg. Waar ze bij elkaar komen, hangt af van het weer en de windrichting", vertelde boswachter Frans Kapteijns eerder al.

Maar dus niet alle vogels gaan naar het zuiden, legt de boswachter uit. "Er zijn ook ooievaars die hier zijn geboren, in zogenoemde trekstations. Die blijven in het algemeen vaak hier."

Heb jij de ooievaars ook gespot en ze op de gevoelige plaat vastgelegd? Stuur ons dan een mail.