A58 tijd lang afgesloten geweest na ongeluk, zorgde voor een uur vertraging

De A58 richting Breda is vrijdagochtend weer open na een ongeval bij Breda-West vanuit Bergen op Zoom. Dat maakte Rijkswaterstaat kort na half tien bekend. De weg was een klein uur dicht geweest door een ongeluk. Het verkeer kon alleen nog via de vluchtstrook.

Doordat verkeer over de vluchtstrook moest worden geleid, liep de vertraging snel op. Op het hoogtepunt was die ruim een uur. Het verkeer werd aangeraden om te rijden via de A17 en de A16.

Inmiddels is dat niet meer nodig. De weg kon even na half tien weer worden vrijgegeven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar er is in ieder geval een voertuig geborgen, laat Rijkswaterstaat weten.

