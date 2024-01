Muzikant Lirical hoort zijn liedje plotseling in Netflix-docu: 'Een eer'

Hij kon zijn oren niet geloven toen hij een nieuwe documentaireserie van Netflix aanzette. De Eindhovense muzikant Lirical (31) hoorde zijn nummer 'Mbappé' daar plotseling in terugkomen. Sindsdien krijgt hij reacties van over de hele wereld op zijn nummer, dat hij vijf jaar geleden maakte. "Ik vind het een eer", zegt Lirical. Al heeft de streamingsdienst het wel zonder toestemming gebruikt.

Het nummer gaat over de Franse voetballer Kylian Mbappé. Waïl Ali, zoals Lirical echt heet, maakte het nummer vijf jaar geleden. En het werd een succes: het werd miljoenen keren gestreamd op Spotify en YouTube. En nu komt het plotseling voor in de tweede aflevering van Captains of the World. Dat is een Netflix-documentaireserie over het wereldkampioenschap voetbal in 2022. "Ze belichten voetballers als Messi, Ronaldo en Mbappé. Die vertellen hoe zij het WK hebben beleefd", vertelt Lirical.

Als de Franse voetballer aan bod komt, hoor je het nummer van de Eindhovenaar. "Toen ik dat zag, dacht ik: hoe komt Netflix bij mijn nummer uit? Dat is een heel grote eer, want er zijn heel veel nummers gemaakt over Mbappé." In zijn nummer rapt Lirical in het Nederlands. En dat gaat nu dus de hele wereld over. "Dat vind ik heel mooi voor de Nederlandse muziek", zegt hij trots.