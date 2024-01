Tuinen, fietspaden en grasvelden onder water door gesprongen leiding

In een gedeelte van de wijk Buitenpepers in Den Bosch is vrijdag in de vroege ochtend een leiding gesprongen. Als gevolg staat er al urenlang water rond de Achtste Buitenpepers en zitten tientallen huizen zonder water. Op foto's is te zien dat tuinen, speelplaatsen, fietspaden en grasvelden onder water staan.

De eerste meldingen over de gesprongen leiding kwamen om halfzes binnen bij de brandweer. De brandweer kon enkel weinig betekenen: het is aan Brabant Water om de lekkage te dichten. Het gaat om een spontaan lek, meldt Brabant Water aan Omroep Brabant. “De waterleiding heeft een doorsnee van 15 centimeter, dus die voorziet bijna de hele wijk van water. Daar komt best veel water uit. Dat zie je nu dus ook”, aldus een woordvoerder. Honderd huizen zitten momenteel zonder water in de wijk. De gesprongen waterleiding is afgesloten. "Er stroomt daarom nu veel minder water uit de leiding dan eerder het geval was", aldus de Brabant Water-woordvoerder. "Ik denk dat we tot vier uur 's middags nodig hebben voordat de leiding weer gemaakt is en alle huizen weer water hebben." 'Kinderen vinden het geweldig'

Martijn Verhagen woont op de Zesde Buitenpepers. "Het is hier redelijk droog, maar de Achtste Buitenpepers staat echt blank. De parkeerplaats en een grasgebied dat wij 'de kuil' noemen staat ook onder water. Naast de kuil ligt een speeltuintje dat ook is overstroomd. Vanuit daaruit stroomt het water naar de Zevende Buitenpepers." Het water loopt moeilijk weg door de bevroren ondergrond. Het water stroomt vooral weg via putten in het riool. Daarnaast bestaat er een kans dat als het gaat vriezen, ook het stilstaande water in de wijk bevriest. "Die ijsbaan zou niet best zijn", lacht Martijn enigszins cynisch. "Maar mijn kinderen vinden het geweldig. Die riepen meteen: 'Ja, schaatsen!'"

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Foto: Gabbie van der Kroef.

Foto: Martijn Verhagen.