Tuin van Yvonne beschadigd na gesprongen leiding: 'De vissen ben ik kwijt'

Buurtbewoners van de wijk Buitenpepers in Den Bosch keken raar op toen ze vrijdagochtend naar buiten keken. Niet de sneeuw, maar een flinke laag water bedekte de straten van hun wijk. Een waterleiding is gesprongen, waardoor honderd huizen in de omgeving zonder water zitten. Tuinen, speelplaatsen, fietspaden en grasvelden staan onder water. "Ik zie er de humor wel van in. Buitenpepers aan zee, noem ik het nu", zegt buurtbewoner Dick.

Voor Yvonne van Roosmalen was het minder leuk vrijdagochtend. Het lek is begonnen in de tuin van haar buurman. Haar man werd rond kwart over vijf wakker, omdat hij allemaal water hoorde stromen. "We zagen niks omdat het donker was, maar we hoorden het kolken", vertelt ze. "De monteur van Brabant Water moest van ver komen, dus het duurde wel even voordat het werd opgelost. Het water heeft drie uur kunnen stromen", weet ze.

Het had een centimeter gescheeld of het water liep haar huis in. Geluk, noemt Yvonne dat. Maar haar tuin is flink beschadigd geraakt door al het water. "Er ligt heel veel zand, de schutting is kapot en de vijver is overstroomd. Daar zaten een stuk of 45 vissen in, sommigen waren zo'n veertien jaar oud. Die ben ik kwijt, denk ik."