Jong stel buit vrouwen uit in hun seksbedrijfje, zegt justitie: cel geëist

Dolverliefd waren ze op elkaar: Sanne S. (27) uit Raamsdonksveer en haar vriendje Ertugul Y. (24) uit Rotterdam. Ze zaten continu bij elkaar, hadden veel seks, gebruikten drugs en lachgas en deden er niet moeilijk over om al die leuke dingen met anderen te delen. Maar, toen ze seks gingen hebben voor geld en ze ook de diensten van andere vrouwen gingen aanbieden, draaide alles om. En zo stonden de ex-geliefden vrijdag voor de rechter voor mensenhandel.

Ze hebben met z’n tweeën drie kwetsbare vrouwen als prostituee laten werken en ze uitgebuit, zo luidt de verdenking. En zo werd er ineens 42 en dertig maanden cel geëist tegen Ertugul en Sanne. Maar daar klopt volgens de twee niets van.

De verhoudingen tussen de twee geliefden is in de rechtszaal nog steeds goed te zien. Zij voert het hoogste woord en is impulsief en wat chaotisch. Hij is veel rustiger, maar kan zich ook veel niet meer precies herinneren. Zij is nog op vrije voeten, hij zit al veertien maanden vast.

Zij kijkt steeds naar hem en reageert non-verbaal op alles wat hij zegt. Hij is meer degene die alle gekke plannen heeft bedacht, zo blijkt tijdens de zitting. En Sanne neemt het ook af en toe voor haar vriendje op: “Ik begrijp hem eigenlijk als enige”, zegt ze op een gegeven moment een beetje bezorgd. “En ik wil niet dat u hem verkeerd begrijpt.”

Advertenties op sekssites

De twee hadden tot de zomer van 2022 een stormachtige relatie met veel seks en drugs. Niet alleen samen, maar ook met anderen. Zo nodigden ze via advertenties op sekssites andere stellen of mannen uit om seks met hen te hebben tegen betaling, zo vertelden ze. En daardoor kwamen ze in een andere wereld terecht.

Sannes vriendje leerde drie andere vrouwen kennen, die ook seks hadden tegen betaling. Er ontstonden door de komst van de drie vrouwen ingewikkelde relaties, waar Sanne soms moeilijk mee om kon gaan en waar ze vaak jaloers of boos op reageerde.

Ertugul was verslaafd aan lachgas en daar was Sanne fel op tegen. Maar de drie andere vrouwen wilden juist maar wat graag lachgas gebruiken met haar vriendje. En als ze dat deden, maakten ze ook weer gebruik van zijn seksadvertenties en zijn werktelefoon, zo vertelde Ertugul.

'Pooier'

Vanaf dit punt liepen de discussies in de rechtbank flink uiteen. Ertugul Y. verklaarde dat hij alleen voor het lachgas naar de vrouwen ging en wel eens hielp bij seksdates en daarvoor geld kreeg. Maar volgens justitie was hij de ‘pooier’ van de drie vrouwen (toen 20, 21 en 35 jaar oud) en zette hij ze, samen met Sanne, heel vaak aan het werk.

Y. zou flink verdiend hebben aan de vrouwen, want het verdiende geld werd 50/50 gedeeld plus nog 50 euro extra voor Y. voor de onkosten. “En dat terwijl zij het werk deden?”, merkte de rechter op.

Deze situatie zou grofweg een jaar hebben geduurd, van de zomer van 2021 tot die 2022. De vrouwen vinden dat ze uitgebuit zijn en voelen zich tot op de dag van vandaag slecht over wat er is gebeurd. Ze hebben dit nooit gewild, zo lieten ze via advocaten weten, die namens hen flinke schadevergoedingen eisten.

54.000 euro

Volgens Y. hadden elk van de drie dames maar drie weekenden vrijwillig seksdates gehad, maar volgens justitie moeten dat er meer geweest zijn. In het dossier is sprake van honderden transacties en ruim 54.000 euro aan verdiensten, maar volgens Y. klopt dat dus niet.

Maar, volgens de officier van justitie ging het echt niet om gezellig wat lachgas gebruiken en Ertuguls telefoon lenen om seksdates tegen betaling af te spreken. Hier was sprake van gedwongen prostitutie en uitbuiting, zo betoogde zij. Het gaat hier om kwetsbare vrouwen met een flinke rugzak, zo legde ze uit. Er was bij de vrouwen onder meer sprake van drugsverslaving, aandoeningen als borderline en opname in een gesloten jeugdinstelling.

Seksbedrijfje

Ze schetste zo een heel ander beeld van de twee geliefden: samen runden zij hun seksbedrijfje. Er werden advertenties op sekssittes gezet, afspraken geregeld, ze werden gehaald en gebracht en van de opbrengsten staken zij het grootste gedeelte in hun zak. Ook schetste ze een beeld van Ertugul als loverboy die misbruik maakte van Sanne en ook haar als prostituee inzette.

Justitie ziet Ertugul dan ook als hoofdverdachte en Sanne als medeverdachte, maar ook een beetje als slachtoffer. Hij wilde over de rug van de vrouwen, die vaak ook verliefd op hem waren, alleen maar snel geld verdienen, meende de officier. Ze eiste dan ook 42 maanden cel voor Ertugul plus zes maanden voorwaardelijk. Sanne S. kreeg een eis van dertig maanden cel plus zes voorwaardelijk.

Omdat Sanne op vrije voeten is, eiste de officier dat zij op 2 februari verplicht naar de uitspraak komt. Als ze dan wordt veroordeeld, wordt ze meteen meegenomen naar de cel.

Sanne S. kon haar oren niet geloven. Zij herkent het beeld dat zij heeft meegewerkt aan gedwongen prostitutie echt niet. Haar advocaat en de advocaat van Ertugul gooiden het dan ook over een heel andere boeg: zij pleitten voor vrijspraak of een veel lagere straf, omdat er helemaal geen sprake was van gedwongen seks en uitbuiting.

De uitspraak in deze zaak is op 2 februari.