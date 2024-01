Honderden honden jarenlang verwaarloosd: hierom komen fokkers ermee weg

Veel te kleine hokken, betonnen vloeren, smerige voerbakken… Het zijn slechts een paar voorbeelden van de erbarmelijke omstandigheden bij meerdere fokkers in Brabant. Of ‘horrorfokkers’, zoals ze door sommigen worden genoemd. Honderden honden werden inmiddels al afgepakt en op betere plekken geplaatst. Maar de fokkers zelf? Die lijken vaak maar door en door te kunnen gaan, ondanks waarschuwingen, boetes en zelfs dreigende celstraffen. Hoe dat kan? We leggen het je uit in de nieuwste aflevering van Misdaad Uitgelegd.

Wachten op privacy instellingen...