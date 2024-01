Ongeluk met acht auto's op A17, weg urenlang dicht

Een ongeluk met acht auto's heeft vrijdagmiddag op de A17 bij Moerdijk richting Dordrecht voor problemen gezorgd. De weg werd volledig versperd door de auto's. Daardoor was de weg twee uur lang afgesloten. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag kort na halfvier.

Verkeer moest omrijden via Breda over de A58 en A16. Door het ongeluk ontstond er vanaf Zevenbergen een flinke file in de richting van Dordrecht. Verkeer dat door het ongeluk ingesloten stond op de A17, werd langs het ongeluk geleid.

Zes voertuigen werden door een berger meegenomen. Twee andere auto's die bij het ongeluk waren betrokken, konden zelf verder rijden. "Er is geen sprake van (zwaar) letsel", meldde Rijkswaterstaat vrijdagmiddag.

De weg was vrijdagmiddag rond kwart voor zes vrij, een kwartier eerder dan door Rijkswaterstaat verwacht. Het wegdek moest nog worden schoongemaakt en daarna moest er nog gestrooid worden.