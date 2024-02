Dit vindt komiek André van Duin dé Brabantse carnavalskraker aller tijden

Zelf trok André van Duin volle carnavalscafés met nummers als Paard in de gang, Willempie, Ta-Ta-Ta, het Pizzalied of Ik wil met jou wel zeven weken. Maar welk nummer vindt André zelf eigenlijk de beste Brabantse carnavalskraker? Dat onthult hij in de uitzending van Carnavalshart. Het programma is te zien bij Omroep Brabant van maandag 5 februari tot en met vrijdag 9 februari, tijdens carnaval.

Het programma Carnavalshart zorgt elk jaar weer voor veel carnavalsvoorpret. In de week voor het feest der feesten staat elke aflevering bol van vrolijke, verrassende en hartverwarmende carnavalsverhalen. André van Duin is fan van het ouderwetse carnaval, maar vooral van de plaatselijke muziek. Hij roemt het nummer Een Bloemetjesgordijn van de Bossche zanger Wim Kersten. De schoenverkoper componeerde het nummer in 1980. In deze aflevering van Carnavalshart legt de komiek uit waarom hij het nummer een echte en tijdloze carnavalskraker vindt. Zak es lekker door

In deze aflevering valt er ook nog een jubileum te vieren. De carnavalskraker Zak es lekker door van de Deurzakkers was vijftig jaar geleden al te horen tijdens carnaval. Het nummer is nog altijd een daverend succes.