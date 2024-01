Dansschool voor doven is ideaal voor Riva: 'Liep vaak achter met pasjes'

Doof zijn en op dansles zitten. Dat is een niet voor de hand liggende combinatie. Toch kunnen mensen met gehoorproblemen wel degelijk leren dansen. Zoals Riva van Baardewijk uit Den Bosch. Zij volgt al jarenlang dansles met veel plezier, zij het met enige moeite. Dat gaat nu sterk verbeteren. In haar woonplaats is de eerste dansschool geopend speciaal voor doven en slechthorenden. "Dove dansers zijn visueel ingesteld", weet danslerares Sharon.

“Dat is zo fijn”, vertelt de 22-jarige Riva, die nu bij 20Hertz op les zit. Ze is doof geboren, maar kreeg als kind een gehoorprothese. Daardoor kan ik weer veel horen, maar niet alles. “Ik dans al zeventien jaar, maar dat ging niet altijd zonder slag of stoot”, vertelt ze. “Ik moest altijd naar andere mensen kijken om de pasjes te volgen en liep vaak achter. En als de batterij van mijn implantaat op was, kon ik niet verder."

"Ik heb gehoord dat mensen geweigerd werden omdat de communicatie een probleem zou zijn."

Bij de dansschool op de Tramkade is gezorgd voor extra grote geluidsinstallaties waar een harde bass uit knalt. De docent spreekt met gebarentaal en er staat een tolk op de dansvloer. “We zoeken zoveel mogelijk manieren om het voor iedereen gemakkelijk te maken”, vertelt dansdocente Sharon Wesseling. Samen met Floris Mentink is ze de nieuwe dansschool gestart in Den Bosch en Amsterdam. “Ik ben zelf ook slechthorend, maar heb het geluk gehad dat ik van dansen mijn beroep kon maken”, vertelt Sharon. “Ik heb verhalen gehoord dat mensen werden geweigerd omdat de communicatie een probleem zou zijn. Als je bepaalde middelen inzet kan iedereen dansen. En dat proberen wij hier.”

"Dove dansers zijn visueel ingesteld en ik fungeer dus als een soort metronoom."

Floris heeft geen gehoorproblemen. Hij produceert de muziek die in de lessen gebruikt wordt. “We zorgen dat er een voelbare, zware bas in de muziek zit die niet al te moeilijk is”, legt hij uit. “Bijvoorbeeld zoals de housemuziek van tegenwoordig.” Daarnaast onderzoeken ze wat er technologische mogelijk is om het dansen makkelijker te maken. “Het geïmplanteerde gehoorapparaat dat Riva heeft kun je bijvoorbeeld aansluiten op de muziekinstallatie”, vertelt Floris. “Zo kunnen doven mensen het geluid rechtstreeks binnenkrijgen.” "Vijf, zes, zeven, acht", roept Sharon door de zaal. Ondertussen volgen de leerlingen haar bewegingen. “Ik geef visueel het ritme aan”, zegt Sharon. “Dove dansers zijn visueel ingesteld en ik fungeer dus als een soort metronoom.” Of het lastig is om op deze manier les te geven? “Ik vind van niet”, zegt ze. “Ik trek er wel een uurtje extra voor uit per les, want alles is natuurlijk visueel. Maar dat is niet erg.”

"Ik dacht altijd: ik ben doof, dus een dansopleiding gaat niet lukken."

Riva kijkt ervan op dat er niet eerder een dansschool voor doven en slechthorenden was. “Ik hoor zoveel dove mensen zeggen dat ze willen gaan dansen, maar vastlopen of niet eens worden aangenomen”, vertelt Riva. “Dus het is echt fantastisch dat we hier nu terecht kunnen. Er is een tolk en de uitleg is duidelijker. Hier voel ik meer thuis.” Riva loopt nu ook stage bij 20Hertz om uiteindelijk zelf les te gaan geven. Een droom die uitkomt voor haar. “Ik dacht altijd: ik ben doof, dus een dansopleiding gaat niet lukken. Ik ben dus heel blij dat ik hier nu toch die kans krijg.”