Adje maakt comeback met feestnummer: 'Heb 'm al naar Paul gestuurd'

Na vijftien jaar is 'ie terug van weggeweest: Adje. En hoe. Arijan van Bavel (44) heeft zijn oranje outfit afgestoft voor een heuse feesthit. Vrijdag kwam 'Dat is niet mijn probleem' uit, inclusief videoclip. "Het doel? Nou, een vol GelreDome hoeft niet meer hoor!"

Het idee ontstond heel voorzichtig al een paar maanden terug, vertelt Arijan. "Een goede vriend van me zei dat ik eens wat op TikTok moest doen als Adje. Hij dacht dat mensen dat wel grappig zouden vinden. Een stukje nostalgie. Ik dacht vooral: daar zitten alleen maar jonge mensen op. Die kennen mij helemaal niet." En toch besloot hij het er voor één keer op te wagen. "Die video werd meteen iets van 900.000 keer bekeken. Was ik echt verbaasd over. Heel geestig." Niet veel later kreeg hij een belletje van producent Edwin van Hoevelaak en zanger René Karst, onder meer bekend van zijn megahit Liever te dik in de kist. "Die hadden een leuk idee voor een liedje. En weer dacht ik: wie zit daar op te wachten? Maar goed, ik heb er toch weer naar geluisterd", lacht hij. Even terug naar 2005. Want zó lang is het al geleden dat het grote publiek Adje leerde kennen door zijn optreden in Mooi! Weer De Leeuw, het toen razend populaire programma van Paul de Leeuw. "Ik snapte echt niet dat mensen toen dachten dat Adje echt was. Zelfs Paul trapte erin. Diezelfde avond nog belde hij me op. 'Jij hebt me in de maling genomen, hè?' De volgende dag dronken we een kop koffie." Tekst gaat verder onder de foto.

Adje was jarenlang een favoriet onderdeel van de shows van Paul de Leeuw.

Vanaf dat moment was Adje vast onderdeel van de show. "We besloten dat we door zouden gaan zolang het leuk was. Dat werd uiteindelijk ruim vijfenhalf jaar. De hoogtepunten? Ik weet nog dat ik ooit moest bungeejumpen, maar dat absoluut niet durfde. Mensen vonden dat zó zielig, dat ze bij de VARA die avond iets van 600 leden verloren. Daar hebben ze vervolgens een belteam opgezet, om iedereen ervan te overtuigen dat het écht allemaal gespeeld was." Een ander moment dat Arijan nooit zal vergeten, is zijn optreden in het GelreDome. "Dat was tijdens de Symphonica in Rosso-concerten van Paul. Stond ik daar acht avonden voor 40.000 man. Super bijzonder."

"Ik word nog steeds dagelijks herkend door die tijd als Adje."

Toch is dat niet per se zijn doel nu hij Adje nieuw leven in blaast. Integendeel. "Nee joh. Het is vooral heel grappig. Twee weken terug namen we de videoclip op. Meteen kwamen er allerlei mensen langs die weer helemaal meegingen in dat typetje." Echt wennen was het dan ook niet. "Weet je, Adje is altijd een beetje op de achtergrond van mijn leven gebleven. Ik word nog steeds dagelijks herkend daardoor. We hebben toen zo gelachen. Dat hoort gewoon bij me." En ook Paul heeft zijn kersverse hit inmiddels beluisterd. "Mensen denken vaak dat wij dikke vrienden zijn. Dat valt wel mee. Maar we weten elkaar wel altijd te vinden, bijvoorbeeld als Paul een nieuw programma heeft. Ik heb hem vanmiddag het clipje doorgestuurd. Kreeg al een duimpje van hem terug." Hieronder het nieuwe nummer van Adje.