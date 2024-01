Lucas zingt 'Het is een nacht' in het Engels: 'Benieuwd wat Guus vindt'

Het liedje ‘Hollywood’ is vrijdag uitgekomen. Die titel komt je misschien niet meteen bekend voor, maar als je het hoort vást wel. Het is namelijk de Engelse vertaling van het liedje ‘Het is een nacht’ van Guus Meeuwis. Lucas Nicholas maakte het samen met de Tilburgse dj The Boy Next Door.

De Noord-Hollandse singer-songwriter Lucas Nicholas heeft er zijn specialiteit van gemaakt: Nederlandse nummers op TikTok vertalen naar het Engels. “Het is leuk om liedjes die iedereen kent om te zetten naar een andere versie. Iedereen herkent de melodie en heeft daar een gevoel van nostalgie bij.” Het zijn dan ook met recht klassiekers die Lucas een nieuwe twist geeft op zijn TikTok-kanaal, waar hij inmiddels ruim 56.000 volgers heeft. “Laatst deed ik bijvoorbeeld ‘Het regent zonnestralen’ van Acda en de Munnik. Echt zo’n nummer dat vastgeroest is in de samenleving.” Een tijdje geleden werd Lucas benaderd door Lex van Berkel, beter bekend als dj en muziekproducent The Boy Next Door. “Dat ging over 'Het is een nacht'. Hij wilde iets compleet anders maken dan dat het lied eerst was.” Dat is gelukt. De versie die Lucas onlangs op zijn kanaal deelde, viel in de smaak bij zijn publiek. “Die video ging viral en is ruim 1,7 miljoen keer bekeken.” En niet alleen de tekst werd vertaald, ook de titel ging dus op de schop: ‘Hollywood’.

"Het is wel buiten mijn comfortzone."

Zelf denkt Lucas wel te weten waar het succes vandaan komt. “De melodie is super herkenbaar. Van kroegenplaat naar een liedje in een modern jasje. Ik denk dat het nummer komende zomer op de feestjes van The Boy Next Door een goede plaat is.” Toch is het genre geen dagelijkse kost voor Lucas, moet hij toegeven. “Het is wel buiten mijn comfortzone. Normaal maak ik vooral akoestische liedjes. Maar het is supertof geworden.” Dan is het alleen nog de vraag wat Guus er zélf van vindt. “Ik ben tevreden, maar het zou wel heel leuk zijn als de meester zelf het ook tof vindt.” Luister hier naar 'Hollywood' van Lucas Nicholas en The Boy Next Door: