Dode na zwaar ongeluk op A58 bij Rucphen, snelweg blijft hele nacht dicht

Bij twee zware ongelukken kort na elkaar op de A58 ter hoogte van Rucphen is vrijdagavond iemand om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt. De A58 zal waarschijnlijk de hele nacht in beide richtingen afgesloten blijven.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat gebeurden er twee ongelukken vlak na elkaar. "We proberen een beeld te krijgen van het ongeval", schrijft de politie op X. Mensen die voorbij zijn gereden en misschien iets hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.

Op dit moment zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. De A58 is in beide richtingen dicht tussen Rucphen en Roosendaal-Oost. Dat zal naar verwachting de hele nacht zo blijven. "De familie van het slachtoffer zal het slechte nieuws krijgen", schrijft de politie.