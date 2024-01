Van Gerwen afgetroefd door 16-jarige Littler, die ook al negendarter gooit

Michael van Gerwen heeft de finale van de Bahrain Darts Masters verloren. Dartstalent Luke Littler (16) won in Bahrein met 8-5 in legs van de Brabander. Daarnaast schreef de jonge Brit eerder die avond geschiedenis door als jongste speler ooit een negendarter te gooien in de World Series.

Nadat hij al veel indruk maakte op het wereldkampioenschap darten, lijkt Luke Littler niet meer te stoppen. Waar het darttalent uit Engeland op het WK tweede werd, heeft hij vrijdag het darttoernooi 'Bahrain Darts Masters' van Michael van Gerwen gewonnen. Dat deed hij met 8-5 in legs. Daarnaast schreef de jonge Brit eerder die avond al geschiedenis door als jongste speler ooit een negendarter te gooien in de World Series. Dat deed hij met zijn eerste negen pijlen van de kwartfinale tegen landgenoot Nathan Aspinall. Littler gooide de leg uit door zeven keer triple 20 te gooien, één keer triple 19 en dubbel 12. Hij won die wedstrijd uiteindelijk met 6-3. Hieronder kun je de sensationele negendarter van Luke Littler zien: