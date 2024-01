Van kanker genezen Seuntjens maakt eerste goal sinds rentree: 'Fantastisch'

Een bijzondere avond voor Ralf Seuntjens (34) uit Breda. De spits, die de afgelopen jaren tegen lymfeklierkanker overwon, scoorde vrijdag tegen FC Eindhoven zijn eerste goal sinds zijn rentree op de Nederlandse velden. Daarmee bezorgde hij zijn ploeg De Graafschap ook meteen de winst. "Dit is geweldig."

Het nieuws over zijn terugkeer naar Nederland was eind vorig jaar op z'n minst opvallend te noemen. Eerder gaf de oud-speler van onder meer RBC Roosendaal, FC Den Bosch en NAC Breda aan zijn carrière in Japan af te willen sluiten. Kort nadat hij daar in het voorjaar van 2022 zijn avontuur begon, sloeg het noodlot toe. De diagnose? Lymefklierkanker.

In de periode die volgde was het lang onzeker of Seuntjens ooit weer op het voetbalveld zou staan. Toch maakte hij vorig jaar juni, ruim een jaar na het slechte nieuws, zijn rentree bij zijn Japanse club FC Imabari.

En ondanks die wens om daar ook zijn laatste wedstrijd te spelen, draagt de Bredanaar nu toch weer het blauw-witte shirt van de Superboeren. Eerder speelde hij daar ook al tussen 2019 en 2021. Vrijdagavond voltooide hij zijn comeback, door in en tegen Eindhoven de enige goal te maken.