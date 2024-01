Dode op A58 werd uit auto geslingerd en op andere weghelft aangereden

De persoon die vrijdagavond laat om het leven kwam op de A58 bij Rucphen is vermoedelijk uit de auto geslingerd en korte tijd later op de andere weghelft aangereden door meerdere weggebruikers. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

Het slachtoffer zat samen met twee anderen in een auto die door nog onbekende oorzaak slipte en tegen de vangrail in de middenberm botste. Door die klap zou het slachtoffer uit de auto geslingerd zijn.

Identiteit slachtoffer

Hulpdiensten waren vrijdagavond massaal aanwezig op de A58, maar konden niets meer voor het slachtoffer doen.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie op dit moment geen mededelingen. "De politie hecht er waarde aan eerst de nabestaanden van het slachtoffer te kunnen informeren", laat een woordvoerster weten. Voor de andere betrokken weggebruikers is, waar nodig, slachtofferhulp ingeschakeld.

Onder invloed

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de bestuurder van de gecrashte auto, een 64-jarige inwoner van Rucphen, onder invloed van alcohol was toen het ongeluk gebeurde. Hij is aangehouden en zit nog vast. De bestuurder en een andere inzittende zijn zelf niet gewond geraakt. De auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen.