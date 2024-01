Speeltuinschutter Bergen op Zoom opgespoord en uitgeleverd door Marokko

Christo H. (43) uit Bergen op Zoom is na jaren opgespoord in Marokko en vrijdag uitgeleverd aan Nederland. De man werd in 2018 bij verstek veroordeeld voor een schietpartij in een speeltuin in zijn woonplaats. Daarbij schoot hij in 2015 twee mannen neer. H. kreeg twaalf jaar cel van de rechter opgelegd maar verdween van de aardbodem.

Rik Claessen Geschreven door