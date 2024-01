Hond die uit het ijskoude water in Teteringen was gered alsnog overleden

Even leek het een succesverhaal in het kader van eind goed al goed, maar de hond die zaterdagochtend uit het ijskoude water langs het Oeverzaluwpad in Teteringen is gehaald, is later toch nog overleden. Dat meldt de brandweer in Made op haar Facebookpagina. Het is niet duidelijk hoe de hond in het water belandde zaterdagochtend, maar op een deel van dit water lag ijs.

De brandweer van Teteringen kwam zaterdagochtend naar het Oeverzwaluwpad en een van de vrijwillige brandweermannen ging het water in, maar kon de hond niet bereiken. Omdat het water zo koud was, is de man snel weer op het droge gegaan. Een ambulancemedewerker kwam met spoed naar het Oeverzwaluwpad om de brandweerman na te kijken, maar hij bleek niet onderkoeld. Een oppervlaktereddingsteam uit Made - een brandweerteam dat gespecialiseerd is in reddingen op het water - lukte het daarna wel het dier op het droge te krijgen. Minuten onder water

Het was meteen al onduidelijk of de hond nog leefde, want het beestje had volgens getuigen meerdere minuten onder water gelegen. Zaterdagavond laat postte de brandweer op Facebook dat de hond is overleden. De vrijwilligers van de Madese post wensen de baasjes veel sterkte.

Op een deel van het water aan het Oeverzwaluwpad ligt ijs (foto: Tom van der Put/SQ Vision)