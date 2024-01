Hond gered uit ijskoud water, brandweerman nagekeken op onderkoeling

Een hond belandde vanochtend in het water langs het Oeverzwaluwpad in Teteringen. Hoe dit kon gebeuren, is onduidelijk maar op een deel van dit water ligt ijs.

De brandweer van Teteringen kwam naar het Oeverzwaluwpad en een van de vrijwillige brandweermannen ging het water in, maar kon de hond niet bereiken. Omdat het water zo koud was, is de man snel weer op het droge gegaan. Een ambulancemedewerker kwam met spoed naar het Oeverzwaluwpad om de brandweerman na te kijken, maar hij bleek niet onderkoeld. Een oppervlaktereddingsteam uit Made - een brandweerteam dat gespecialiseerd is in reddingen op het water - lukte het daarna wel het dier op het droge te krijgen. Minuten onder water

Of het dier nog leeft, is een 112-corespondent niet bekend. De hond lag volgens getuigen meerdere minuten onder water.

Op een deel van het water aan het Oeverzwaluwpad ligt ijs (foto: Tom van der Put/SQ Vision)