Hier krijgen jongeren een zakcentje als ze carnavalswagens bouwen

1/4 Milan is pas 13 maar klust al volop mee bij jongerencarnavalsvereniging De Koekwauze (foto: Imke van de Laar)

Jongeren vieren graag carnaval maar zelf een praalwagen bouwen, daar voelen ze niet veel voor. Hierdoor dreigt in sommige dorpen de optocht te verdwijnen. In Bladel weten ze deze negatieve trend met succes te keren. Daar is de jeugd juist volop aan het timmeren, plakken en lassen. Met een beetje hulp van de gemeente.

In de bouwhal van jongerencarnavalsvereniging De Koekwauze wordt hard gewerkt. Ze willen met hun carnavalswagen aan maar liefst drie optochten meedoen. "Laatste jaren hebben we mooie prijzen gewonnen. Voorgaande jaren zelfs de eerste en de tweede plaats", vertelt Bram van Limpt van het bestuur trots. "Maar het allerbelangrijkste zijn de gezellige momenten in de bouwschuur. Daar staat geen prijs tegenover", voegt hij er bescheiden aan toe.

Carnavalssubsidie

De bouwschuur lijkt wel een mierennest, waar alle leden van tussen de 13 en de 27 jaar druk aan het bouwen zijn. "De intocht van Bladel was behoorlijk aan het afsterven", zegt wethouder Wim van der Linden. Zijn stem komt amper boven het geknetter van een lasapparaat uit. "We proberen nu de jeugd te stimuleren om te helpen bouwen."

Dat doet de gemeente met een speciaal subsidiepotje. Daardoor kunnen carnavalsverenigingen met tenminste 10 leden die jonger zijn dan 21 jaar, zo'n 500 euro ontvangen. Ze moeten dan wel aan minimaal een optocht in de gemeente Bladel meedoen. "Die 500 euro dekt niet de volledige kosten van een wagen, maar is vooral bedoeld om mensen aan de gang te houden." Er zijn al 12 carnavalsverenigingen in Bladel die dit jaar de subsidie hebben aangevraagd. "De groepen mogen doen met het geld wat ze willen, zolang het maar bijdraagt aan de kwaliteit van de wagen."

Wagen van 15.000 euro

De Koekwauze kunnen het geld goed gebruiken. "Je wilt elk jaar mooier en beter bouwen", zegt Bram. Maar een carnavalswagen bouwen is duur. "Deze wagen kost ongeveer 15.000 euro", zegt Bram. De subsidie vanuit de gemeente wordt dan ook hartelijk in ontvangst genomen. "Dat geld gaat naar papier, staal, de motoren in de wagen, luchtslangen en ga zo maar door."

Bram merkt dat als er mooiere en grotere wagens meerijden in de optocht, de jeugd ook enthousiaster wordt om mee te gaan bouwen. "De jeugd die langs de kant staat denkt dat wil ik ook. Zo hebben wij er jongeren bijgekregen die nu meehelpen en het heel leuk vinden."

Een van hen is Milan Meijer. Hij is met zijn 13 jaar het jongste lid van de carnavalsgroep. IJverig staat hij papier-maché te plakken. "Ik vind het leuk, lekker bezig zijn zo in het weekend", zegt hij.

"Ik had wel eens met een optocht meegelopen en stond vaak naast de kant naar de wagens te kijken." Dat inspireerde Milan om zelf ook de handen uit de mouwen te steken. "Ik meldde me aan en nu sta ik hier te plakken. En nu hopen dat we de eerste prijs pakken", sluit hij af.

Bekijk hier de video: