Een 38-jarige man uit Oosterhout heeft vrijdagavond voor duizenden euro's schade aangericht in het St. Nicolaus Ziekenhuis in het Belgische Eupen. De man was met spoed opgenomen en begon volgens de politie medische apparatuur te vernielen.

De man was onder invloed van alcohol. Het schadebedrag wordt geschat op ongeveer 30.000 euro. De man is opgepakt en zit vast.