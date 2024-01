Automobilist zwaargewond bij crash na dollemansrit

Een automobilist is zaterdagnacht zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto crashte in de Winston Churchilllaan in Eindhoven. De situatie was zo ernstig dat een traumaheli naar de Winston Churchilllaan kwam. Het slachtoffer is onder begeleiding van de trauma-arts naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

De automobilist zat samen met een andere man in een Volkswagen die een vluchtheuvel raakte. De auto nam bij de crash een reclamezuil en een lichtmast mee. Hard rijden

Getuigen verklaren dat de automobilist vlak daarvoor hard door de laan reed. De bestuurder zou een paar honderd meter voor de plaats van de crash ook een taxi hebben geraakt op een kruising. In die taxi zaten op dat moment klanten. De taxichauffeur besloot, nadat de auto's elkaar geraakt hadden, achter de Volkswagen aan te rijden. Enkele honderden meters verderop crashte de Volkswagen. Uit de auto geslingerd

De bestuurder van de Volkswagen zou uit de auto geslingerd zijn. De bijrijder ging er in eerste instantie vandoor, maar kwam al snel terug naar de plaats van de crash. Of de bijrijder wegrende om hulp te halen, is niet duidelijk. De bijrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis om de hoek gebracht.

Volgens getuigen zou de bestuurder van de Volkswagen vlak voor de crash hard door de laan hebben gereden (foto: SQ Vision).