Dronken automobilist belandt bijna met auto in ijskoude Dommel

Een Duitser is zaterdagnacht van een kademuur gereden aan het Stratumseind in Eindhoven en kwam bijna in de ijskoude Dommel terecht. Mensen die dit zagen gebeuren, belden 112. Daarop werden meerdere brandweerwagens daar naartoe gestuurd omdat de angst bestond dat de auto nog zou doorglijden.

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de kademuur en belandde die niet in het water. De bestuurder kon zelf uit de auto stappen. Dutje doen

De Duitse man bleek dronken. Omdat hij lastig deed en zelfs terug in zijn auto wilde stappen om een dutje te doen, werd de man aangehouden door de politie. De auto is getakeld door een bergingsbedrijf en meegenomen.