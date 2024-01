Deze beresterke boekhouder is de beste bokser van het land

Hij is bijna 2 meter, de weegschaal geeft 125 kilo aan en hij heeft vuisten van staal. In de ring is Stan Bertens (23) een echte beer. Buiten de ring is de inwoner van Liempde een vriendelijke reus. “Het mooie van de sport is dat de knop omgaat in de ring”, aldus de kersverse Nederlands kampioen in de categorie superzwaargewicht.

De Nederlandse titel in de categorie boven de 91 kilo is een bevestiging voor Stan dat hij op de goede weg is. "Het is mooi om je de beste bokser van je land te mogen noemen. Ik ben erg ambitieus en dan moet ik het natuurlijk ook in Nederland laten zien.” Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader mee boksen in Maaskantje. Vijf jaar later besloot Stan serieus aan de slag te gaan met de sport. “Een jaar later knokte ik mijn eerste wedstrijd. Nu ben ik gestopt met mijn baan als boekhouder en ben ik fulltime met boksen bezig. Iedere dag train ik twee of drie keer per dag. Trainen, slapen, eten, zo zien mijn dagen er zo’n beetje uit.”

Het grootste talent noemt Stan zich absoluut niet. “Het is me niet aan komen waaien. Ik moet het hebben van mijn werkethiek. Ik wil altijd een stapje meer zetten dan de ander.

Stan mag later dit jaar bij een kwalificatietoernooi proberen zich naar de Olympische Spelen in Parijs te knokken. Er zijn vier tickets voor in totaal 32 boksers. “De Olympische Spelen zijn geweldig, daar ben ik graag bij. Het is echter niet mijn hoofddoel, want dat is profbokser worden. Dat is moeilijk in Nederland, maar ik heb goede contacten in Engeland. Ik ben er heilig van overtuigd dat ik mijn geld ga verdienen met boksen. Als ik de kans krijg, is het aan mij om een naam op te bouwen in het profcircuit.”

Het profboksen past beter bij hem dan het boksen op de Olympische Spelen. “Tijdens de Spelen zijn er drie rondes van drie minuten waarbij het tempo hoog ligt. Ik ben meer van de tien rondes, dan heb je tijd om een plan uit te voeren. In de ring wil ik mijn tegenstander afbreken, zowel fysiek als mentaal. Ik ben een diesel, hoe meer rondes er zijn, hoe beter ik word. Maar het liefste beslis ik een wedstrijd al eerder dan de tiende ronde.”

Van boekhouder tot profbokser, een groter verschil is er bijna niet. “Ik voel me thuis in de ring. Met eventuele risico’s ben ik niet bezig. Ik kom hele sterke gasten tegen, maar ik ben met mijn eigen spel bezig. Fysiek en mentaal ben ik top. In de ring zal ik nooit opgeven, maar ook daarbuiten moet je sterk zijn. Als er bijvoorbeeld een uitnodiging voor een feestje komt, moet je nee durven zeggen. Voor het boksen geef ik alles, binnen en buiten de ring.”