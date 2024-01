Zegereeks PSV sneuvelt in Utrechtse Galgenwaard

Aan de fraaie zegereeks van PSV in de Eredivisie is zondag een einde gekomen. Tegen FC Utrecht in stadion De Galgenwaard pakten de Eindhovenaren in de achttiende speelronde van de competitie voor het eerst niet de volle buit. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Net als het PSV uit het seizoen 1987/1988 liepen de Eindhovenaren in de achttiende speelronde tegen het eerste puntenverlies in de Eredivisie aan. Beide teams blijven het record van zeventien achtereenvolgende overwinningen sinds de start van de competitie dan ook delen. Voor het PSV uit het seizoen 1987/1988 onder leiding van Guus Hiddink was FC Twente (2-2) destijds het struikelblok. Voor het huidige PSV dat met een achttiende overwinning op rij alleen recordhouder zou zijn geweest, bleek de wedstrijd in de Galgenwaard in Utrecht het struikelblok. Vooraf was PSV nog vol vertrouwen, getuige de volgende post op 'X':