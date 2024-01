Gedenksteen voor overleden Oeteldonkers: 'Ongemerkt traantje laten'

In de binnenstad van Den Bosch verzamelen Oeteldonkers zich op carnavalszaterdag 10 februari voor de onthulling van een gedenksteen voor naasten die zijn overleden. De drijvende kracht achter de gedenksteen is Sabina Cantiluppi. "Je kunt er een traantje laten zonder dat iedereen het ziet."

Het heeft twee jaar geduurd. Er waren vergunningstrajecten en gesprekken met onder meer de gemeente en de woningbouwcorporatie. Maar Sabina Cantiluppi van de Bossche carnavalsvereniging heeft het voor elkaar gekregen. Er komt een gedenksteen voor overleden Oeteldonkers onder de bogen van de Knillispoort op de Korte Waterstraat.

“Dat is een mooie, beschutte plek in de binnenstad. Dus het is centraal, maar ook rustig. Je kunt er een traantje laten zonder dat iedereen het ziet", vertelt Sabina. Zelf zit zij bij het zogenaamde Ministerie van Verenigingszaken en is ze lid van het Boereparrelement van de Oeteldonksche Club.

Volgens Sabina vinden mensen die ze spreekt het een mooi initiatief. “Bij de gemeente, de woningbouw en de Oeteldonksche Club waren mensen snel enthousiast.” Ze liep al enkele jaren met het idee rond. Toen mensen om haar heen wegvielen tijdens de coronaperiode vond ze het tijd voor actie.