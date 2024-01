Toekomst Kaaise Dweildag staat op het spel: ‘Iemand moet opstaan'

Kaaise Dweildag 2024 (Foto: Rochelle Moes). Kaaise Dweildag 2024 (Foto: Rochelle Moes). De feestelijke opening van de Kaaise Dweildag (Foto: Rochelle Moes). De dweilorkesten treden op in de kroegen in Oosterhout (Foto: Rochelle Moes). Theo Poortvliet houdt zijn laatste speech (Foto: Rochelle Moes). Jong en oud speelt mee (Foto: Rochelle Moes).. Kaaise Dweildag 2024 (Foto: Rochelle Moes). Tientallen dweilorkesten lopen en spelen naar het centrum om in de Kaaiendonkse cafés te spelen (Foto: Rochelle Moes) Volgende 1/8 Kaaise Dweildag 2024 (Foto: Rochelle Moes).

Zo’n zevenendertig dweilorkesten uit het land kwamen zondag bij elkaar om te spelen op de Kaaise Dweildag in Oosterhout. Het is de vraag of het evenement na dit jaar nog doorgaat, want Theo Poortvliet stopt na negentien edities als voorzitter en een nieuwe is er nog niet. “Er zal toch wel iemand anders opstaan?”

“Het wordt een lange, maar ook leuke dag vandaag”, dacht muzikant Wesley Huisveld toen hij zondagochtend uit bed kwam. Hij speelt in een van de 37 dweilorkesten die aanwezig waren op de Kaaise Dweildag. Het evenement noemt zichzelf de optimale opwarmer voor de carnaval, dat over drie weken begint. Dit jaar speelden de carnavalskapellen op twee buitenlocaties en in de verschillende kroegen van Kaaiendonk, zoals Oosterhout in carnavalstijd heet. Dit jaar doen de meeste dweilorkesten ooit mee. Maar de toekomst van de Kaaise Dweildag staat op het spel sinds voorzitter Theo Poortvliet bekend heeft gemaakt te gaan stoppen. “Ik heb er geen tijd voor, maar er zal toch wel iemand anders opstaan?", zegt Huisveld glimlachend. "Zo’n mooie dag mag na al die jaren niet verloren gaan." Poortvliet zelf vertelt zondag dat er kandidaten zijn om hem op te volgen. Maar dat er een opvolger komt, is nog niet zeker. “Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Maar het is wel spannend. De nieuwe voorzitter moet affiniteit hebben met carnaval en een leidinggevende functie aankunnen.”

"Er is genoeg draagvlak, maar ik kan niks beloven."

Verder zegt Poortvliet dat het niet zomaar een klus is. “We hebben het over de Kaaise Dweildag die al negenendertig jaar bestaat. Ik heb het negentien jaar gedaan. Mijn voorganger twintig jaar. Het is een geweldig feest en het heeft genoeg draagvlak hier in Oosterhout. Maar ik kan niks beloven.” Volgens oud-raad van elf-lid Wim Hendriks mag een dag als deze in ieder geval niet ophouden te bestaan. “Het moet gewoon doorgaan. Er is van alles aan de hand in de wereld. Laten we nou een beetje plezier hebben hier.”

"Spelen in een dweilorkest is een unieke manier van carnaval vieren."