Dode na zwaar ongeluk op A58 is vrouw (30) uit Rucphen

Het slachtoffer dat vrijdagavond om het leven kwam bij een ernstig ongeluk op de A58 is een 30-jarige vrouw uit Rucphen. Dat laat de politie weten. De vrouw werd vermoedelijk uit een auto geslingerd door een botsing en werd daarna op de andere weghelft aangereden door meerdere auto's.

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond op de A58 bij Rucphen. De vrouw zat samen met twee anderen in een auto. Het voertuig raakte door een onbekende oorzaak in de slip en botste tegen de vangrail in de middenberm. Door die klap zou de vrouw uit de auto zijn geslingerd, vermoedt de politie. Ze kwam op de andere weghelft terecht en werd daar aangereden door meerdere weggebruikers.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk, maar konden niets meer voor de vrouw doen. Ze overleed op de plaats van het ongeluk. Voor de andere betrokken weggebruikers is slachtofferhulp ingeschakeld.

De auto waar de vrouw inzat werd bestuurd door een 64-jarige man uit Rucphen. Hij was onder invloed van alcohol toen het ongeluk gebeurde. De politie heeft hem aangehouden, hij zit nog vast. Deze man is zelf niet gewond geraakt. Ook de andere inzittende kwam zonder kleerscheuren vrij. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Bekijk hier beelden van vlak na het ongeluk: