Gesloten afrit A50 vanwege ijs op wegdek gaat in loop van week weer open

De gesloten afrit op de A50 bij Son die afgelopen weken dicht was vanwege ijs op het wegdek, gaat in de loop van de week weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat die deze maandag op zoek ging naar de oorzaak van de ijsvorming van de afgelopen periode. Uit onderzoek bleek dat er iets mis was met de afwatering van het talud. Sinds de vorstperiode was de spekgladde afrit gesloten en moest het verkeer omrijden over de drukke John F. Kennedylaan in Eindhoven.

Volgens Rijkswaterstaat verzamelde het water zich op één plaats onderaan het talud. Daardoor liep het water de weg op en vroor het aan. Rijkswaterstaat gaat nu drie buizen plaatsen die het water beter af gaan voeren. Door de vorst en ijsvorming is ook de toplaag van het asfalt beschadigd geraakt. Na het herstellen van de afwatering, wordt het wegdek gerepareerd. In de loop van de week gaat de lus weer open, zo liet Rijkswaterstaat weten.