Jongen (16) scheurt met 90 kilometer per uur over de stoep: zes bekeuringen

Een 16-jarige jongen uit Tilburg heeft het zondagnacht wel heel bont gemaakt toen hij op een scooter rondreed. Hij werd achtervolgd door de politie, omdat hij een stopteken negeerde. De jongen scheurde met negentig kilometer per uur door Tilburg, maar de politie heeft hem toch te pakken gekregen. De scooterrijder heeft zes bekeuringen gekregen.

De politie zag de jongen rond kwart over een rondrijden op de Lage Witsiebaan. Hij reed rond zonder verlichting. Agenten besloten hem daarom een stopteken te geven.

Maar de scooterrijder was niet van plan om te stoppen. Hij reed op hoge snelheid weg en ging soms met wel negentig kilometer per uur over de stoep. Wat volgde was een korte achtervolging. Uiteindelijk wist de politie de jongen op de Goirkekanaaldijk aan te houden.

De jongen heeft in totaal zes bekeuringen gekregen. Onder meer omdat hij geen rijbewijs had, reed zonder verlichting, geen richting aangaf en te hard reed. Hij heeft ook een boete gekregen voor het negeren van een stopteken en voor het rijden met een bromfiets op een fietspad. De vader van de jongen is op de hoogte gebracht van zijn avonturen.

De scooter is voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. De politie vermoedt dat er een zwaarder motorblok op is gemonteerd. Daardoor kan een scooter harder rijden.