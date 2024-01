Verbouwde bus van Anja en Michael is net zo gezond als een zoutmijn

Op het eerste oog is het een normale bus die in Prinsenbeek staat geparkeerd. Maar wie een kijkje van dichtbij neemt, ziet dat de touringcar aan de Viandendreef is omgebouwd tot een heuse zoutkamer. Mensen met long- of huidproblemen kunnen er terecht om van hun problemen af te komen. "Op de vloer en tegen de wanden zit zo'n 2500 kilo", vertelt Anja Rood. Samen met haar man Michael Wouters is ze de initiatiefnemer van de Zoutbus.

Het was bijna vier maanden klussen, maar dan heb je ook wat. "Het is echt veel werk geweest, maar ik ben er wel heel blij mee", vertelt Anja. "Ik was al twee jaar samen met mijn kleinzoon op en neer aan het rijden naar Dordrecht. Voor mijn eigen longproblemen en de oorontstekingen van mijn tweejarige kleinzoon Yves. Daar was ik op een gegeven moment zo klaar mee. Ik vroeg me af: kan dit anders?"

Waarom zout? "Mensen die vroeger in de grotten of de zoutmijnen werkten, hadden een veel betere weerstand. Ze waren nooit ziek. Zout zorgt voor meer weerstand en is desinfecterend. Het zorgt ook voor een goede longconditie", aldus Anja.

"Op de vloer ligt tien centimeter zout en tegen de muren zit zo'n vier centimeter. Tijdens de sessie wordt er bovendien medicinaal zout in de ruimte verneveld. Het voelt aan alsof je in een zoutmijn in Oost-Europa bent", beschrijft Anja haar praktijkruimte.

Anja en haar man hebben enkele honden en wilden daarom liever geen cliënten over de vloer. "Michael kwam toen met het idee van de bus op de proppen: de zoutbus." Michael is een echte handige Harry. De bus werd gestript en opnieuw ingericht.

Dat is precies wat de mensen vinden die bij een constante 23 graden een sessie van vijftig minuten volgden. "Ze kunnen bijvoorbeeld een langere wandeling met hun partner aan. Zout maakt slijm los, vermindert de kans op ontstekingen en is goed voor de huid. Ik bied mijn gasten letterlijk verlichting."

Een van die gasten is Romeyn Postma (16). "Ik was heel vaak ziek. Sinds ik twee keer per week in de Zoutbus kom, heb ik minder klachten. Ik voel me een stuk beter." De 62-jarige Marina Buijnsters heeft een longprobleem. "Het slijm blijft vastzitten. Ik ben nu zes keer in de Zoutbus geweest en merk dat het slijm loskomt. Ik voel me fitter."

Anja heeft nu haar eigen zoutkamer bij de hand. "Het is ook ontspannend. Ik ga nu twee keer per week in de Zoutbus en dat is absoluut geen straf."