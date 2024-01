Kim woont in de opvang maar wil zo snel mogelijk weg: ‘Ik hoor hier niet’

Kim (36) heeft sinds een half jaar geen eigen huis meer. Na een reeks van problemen kwam ze op straat te staan en leeft ze nu in opvang. De gemeente Tilburg wil dat Kim en haar lotgenoten snel weer een huis hebben. Want steeds meer mensen raken dakloos, dus er moet wat gebeuren. Met een actieplan wil Tilburg ervoor zorgen dat iedereen in de stad een eigen thuis heeft. Het klinkt Kim als muziek in de oren: “Ik hoor hier niet thuis. Ik wil weer verder, naar m’n toekomst.”

Iedere middag, iets voor drie uur, staan er groepjes mensen te wachten in het Tilburgse Wilhelminapark. Het zijn dak- en thuislozen die een maaltijd krijgen van stichting Broodnodig. Onder hen veel arbeidsmigranten. Maar ook Kim is erbij. Kim heeft sinds een half jaar geen eigen huis meer, na een serie problemen: "Ik had een soort van relatie met mijn buurman. Hij heeft mij vier keer in elkaar geslagen. Ik heb hulp gevraagd, maar die kreeg ik niet. Ik belandde bij de opvang van Traverse omdat ik de huur niet meer betaalde en in de schuldsanering kwam."

"Er zit echt van alles, ik voel me daar niet thuis."

Dakloos is Kim niet, want ze heeft een eigen studio bij Traverse: "Daar heb ik mijn eigen plekje, ik kan daar slapen. Maar ik ga niet de hele dag binnen zitten, dat wil ik niet." Kim woont in een gebouw met alleen maar mannen en vier vrouwen: "Er zit echt van alles. Veel rare mensen, dus ik voel mezelf daar niet thuis. Dan gaat er weer 's nachts het brandalarm weer af omdat iemand een goeie partyjoint zat te roken. Dan ben ik midden in de nacht wakker omdat boven mij gekken wonen die de hele nacht aan het feesten zijn." In de opvang leerde Kim de Poolse Raf (38) kennen. Sinds vijf maanden trekken ze samen op. Raf kwam zeven jaar geleden naar Tilburg voor werk: "Ik huurde een flat met mijn vriendin en onze baby. Maar omdat er asbest in zat, moesten we eruit." Dat was twee jaar geleden. Zijn relatie ging stuk, zijn ex werd opgevangen via Traverse en Raf belandde op straat. Als het niet te koud is, slaapt hij in een kraakpand. Nu zit hij in de winteropvang van de gemeente Tilburg, op het NOAD-terrein aan de Lovense Kanaaldijk, voormalige voetbalvelden waar huizen moeten komen.

"Als je drugs gebruikt en eruit ziet als een mummie, helpen ze je."